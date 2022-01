Adulto mayor recoge 100.000 firmas para que bancos lo atiendan presencialmente

La historia de un hombre de 78 años, que recoge firmas para ser atendido presencialmente en las entidades bancarias, le está dando la vuelta al mundo, al ser una voz de quienes no son muy hábiles con los aparatos electrónicos y la tecnología.

Se trata de Caros San Juan, un abuelo que ha recogido un total de 100.000 firmas en las últimas cuatro semanas, con el objetivo de reclamar un trato más humano en las sucursales bancarias, ya que se siente apartado porque casi todas las gestiones son telemáticas.

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo", lamenta en la petición iniciada en 'Change.org/SoyMayorNoIdiota'.

"Ahora casi todo es por internet y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión", añadió.

"No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer online (...) Y en los pocos sitios donde quedó atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono, pero llamas, nadie lo coge y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar, o mandándome a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar", aseguró este adulto mayor en el portal EuropaPress.

Al señor le parece injusto e inhumano ese trato. "Antes entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión, pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar", dijo.

Este hecho se presentó en Valencia, España, donde este hombre vive hace más de 60 años. Igualmente, señaló que aunque para una persona joven un trámite digital seguramente no suponga ningún esfuerzo, para muchos mayores sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve imposible si es por una aplicación móvil.