Aerolínea de EE.UU. ha cancelado 1.800 vuelos por mal tiempo

Southwest Airlines, una de las mayores aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos, canceló unos 1.800 vuelos entre el sábado y el domingo en el país, que atribuyó a problemas en sus operaciones por el mal tiempo y los problemas de control de tráfico.



El volumen de cancelación de Southwest, recogido por el portal FlightAware, contrasta con las bajas cifras de otras aerolíneas domésticas y se produce en un momento de tensión con su sindicato de pilotos debido a la reciente orden de vacunarse contra la covid-19, según señalaron medios locales.



Los "problemas de control de tráfico aéreo y el clima disruptivo han provocado un alto volumen de cancelaciones en el fin de semana mientras trabajamos por recuperar nuestras operaciones", dijo la aerolínea en su cuenta de Twitter este sábado, cuando paró unos 800 vuelos.

No obstante, este domingo hubo un millar de cancelaciones adicionales de la aerolínea que han alterado los viajes de numerosos clientes de cara a la festividad de Columbus Day —festivo este lunes en el país— y obligado al regulador del espacio aéreo a pronunciarse.



Este domingo, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, en inglés) buscó desmarcarse de las atribuciones de la firma con un mensaje de Twitter: "Algunas aerolíneas siguen teniendo problemas de programación porque sus naves y trabajadores están fuera de su lugar".



"No se ha reportado una escasez de trabajadores de tráfico aéreo de la FAA desde el viernes. Hubo retrasos y cancelaciones de vuelos durante unas horas al final del viernes debido al mal tiempo generalizado, un entrenamiento militar y limitaciones de plantilla" en Jacksonville (Florida), agregó.



Por su parte, el sindicato de pilotos de la compañía (SWAPA, por su sigla en inglés) dijo tener noticias sobre las "dificultades operacionales" de Southwest por "diferentes problemas" y negó que sus miembros estuvieran participando en "acciones oficiales o extraoficiales".

"Nuestros pilotos seguirán sobreponiéndose a la mala planificación de los directores de SWA y a cualquier reto externo para las operaciones", indicó en una nota este sábado el sindicato, que representa a 10.000 pilotos.



Southwest Airlines dijo esta semana a sus empleados que debían vacunarse cuanto antes, siguiendo la directiva federal del Gobierno de EE.UU., ante lo que el sindicato de pilotos denunció a la firma, alegando que ha tomado "acciones unilaterales", incluido el requisito de vacunarse.



La aerolínea, una de las principales del país, ya experimentó un gran volumen de cancelaciones en junio y julio, y anunció que programaría menos vuelos para la temporada otoñal.