Afgano armado con un cuchillo fue detenido en Lyon, Francia

Un afgano fue detenido este jueves en la ciudad de Lyon, en el centro-este de Francia, cuando intentaba subir a un tranvía armado con un cuchillo, informaron fuentes concordantes.

El hombre "llevaba un cuchillo de 30 centímetros y parecía estar lista a pasar al acto", dijo Pierre Oliver, alcalde del segundo distrito de Lyon, donde se encuentra la estación. Se conoció además que el sospechoso está siendo interrogado.

Entre tanto, el papa Francisco lamentó el asesinato de tres personas en una iglesia católica de Niza, en el sur de Francia, y pidió "el cese de la violencia" y que la sociedad vuelva a "verse como hermanos y hermanas y no como enemigos".



"Es un momento de dolor, en un tiempo de confusión. El terrorismo y la violencia no pueden ser aceptados. El ataque de hoy sembró muerte en un lugar de amor y consolación como la casa del Señor", sostuvo en un comunicado el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.



El Papa ha sido informado de estos hechos, está de luto por la comunidad católica y reza por las víctimas y sus seres queridos.



El pontífice, dijo su portavoz, ora también para que la sociedad "vuelva a mirarse como hermanos y hermanas y no como enemigos, para que el amado pueblo francés pueda reaccionar unido contra el mal con el bien", señala la breve nota.

Además, Francisco envió su pésame en un telegrama al obispo de Niza, monseñor André Marceau, firmado como es habitual por su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.



En el texto, el Papa expresa la máxima condena de estos "actos de terror", reafirma su cercanía a la comunidad católica gala y llama "a la unidad a todo el pueblo francés".