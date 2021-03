Yuusuke Kawai, director de una agencia de planificación de eventos y empleo temporal que se postula como candidato a gobernador de la prefectura de Chiba (Japón), se volvió noticia en las últimas horas por su particular forma de presentar el plan de gobierno.

Kawai apareció en una conferencia de prensa, vestido y maquillado como el Guasón.

Sin embargo, el atuendo del famoso villano de los cómics no fue lo único que sorprendió, ya que algunas de las propuestas de este candidato también lo hicieron.

Kawai propuso construir una torre roja, renombrar el aeropuerto de la ciudad de Narita como Disney Sky, convertir la canción 'Let It Go' ('Libre soy', de 'Frozen') en un himno. Asimismo, prohibir la palabra 'basura' y sustituirla por 'fragmento de estrella' y “hacer de toda Chiba una tierra de sueños y magia".