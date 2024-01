Al menos 103 muertos dejan explosiones durante ceremonia en la tumba del general Soleimani en Irán

Al menos 103 personas murieron y más de 170 resultaron heridas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad iraní de Kerman (centro), donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qassem Soleimani y que fueron consideradas como un acto terrorista por las autoridades de Irán, informó la agencia oficial IRNA.



Un portavoz de la organización de emergencia de Irán señaló a IRNA que el número de muertos se cifra por ahora en 103 y los heridos en más de 170 en el "atentado terrorista" ocurrido en el cementerio, donde miles de personas se concentraron para conmemorar la muerte de Soleimani, considerado en Irán un mártir de la revolución y que murió en 2020 en un ataque estadounidense con drones en el aeropuerto de Bagdad.

Según IRNA, la primera explosión tuvo lugar a 700 metros de la tumba del general Soleimani y la segunda explosión ocurrió a un kilómetro de ella.



Las explosiones dispersaron a las numerosas personas que estaban en el cementerio de Kerman y las ambulancias se apresuraron a llevar a los heridos a los hospitales de la ciudad, según el relato de la agencia iraní.



Reza Fallah, jefe de la Media Luna Roja de la provincia de Kerman, dijo a IRNA que hasta el momento unas 170 personas heridas han sido trasladadas a hospitales.

Fallah también dijo que se escuchó una fuerte explosión y que los funcionarios están examinando cuál es su causa.

Según un reporte de la televisión estatal, una mujer no identificada informó que una de las bombas fue arrojada desde un bote de basura. “No me lastimé, pero tengo sangre en la ropa. Yo acababa de caminar hacia el otro lado de la calle cuando la bomba explotó”, dijo.



Un responsable de seguridad en Kerman también confirmó la explosión, señalando que aún no está claro si la explosión fue causada por una bombona de gas o por un ataque terrorista.



Sin embargo, el vicegobernador de Kerman calificó hoy de "actos de terrorismo" las explosiones.

La zona que rodea el lugar de las explosiones ha sido completamente evacuada por las fuerzas de seguridad, según un reportero de la televisión estatal presente en el lugar.

Babak Yekta Parast, portavoz de la organización de Servicios Nacionales de Emergencia de Irán, dijo que es probable que el número de muertos en las explosiones aumente aún más.

"Desafortunadamente, la información que hemos recibido indica que varios de los heridos se encuentran en condiciones muy críticas", dijo por teléfono a la televisión estatal.