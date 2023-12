Al menos 11 muertos y una veintena de heridos al caer un autobús por un puente en Honduras

Al menos once personas murieron y una veintena resultaron heridas este martes en Honduras al precipitarse por un puente el autobús en el que viajaban, informaron fuentes oficiales.



"Tenemos once personas fallecidas, una de ellas murió en el Hospital Escuela, de Tegucigalpa", dijo a periodistas el portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Cristian Sevilla.



Señaló que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, dada la gravedad de algunos de los heridos.



El accidente se produjo esta mañana en el departamento de Francisco Morazán, al oriente de Tegucigalpa, en concreto en el kilómetro 32 de la carretera entre el municipio de Talanga y la capital, cuando el autobús se salió de la vía y cayó por un puente, según información de la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos de Honduras.



Al parecer, un transporte de carga le quitó el derecho de vía al autobús, cuyo conductor, no identificado, perdió el control, lo que provocó que cayera por el puente.

Los heridos, entre los que hay varios en estado crítico, fueron trasladados al Hospital Escuela de la capital en ambulancias, vehículos y helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña.



La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lamentó en la red social X (antes Twitter) la muerte de las once personas y ordenó a los organismos de socorro atender la emergencia.



"Nos corresponde ayudar a las personas afectadas, víctimas del accidente del autobús. Se han dado instrucciones a los organismos pertinentes para atender esta emergencia. Somos solidarios y estamos comprometidos en brindarles todo el apoyo necesario en estos momentos difíciles", señaló Castro.



Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, donde a diario fallecen más de cinco personas por ese motivo, según cifras oficiales.

Más de 1.500 personas murieron en Honduras en accidentes de tráfico en lo que va de 2023, un 0,8 % más que en el mismo período de 2022, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV).



Las principales causas de los accidentes de tráfico en el país centroamericano son el exceso de velocidad, la no atención debida al volante, los desperfectos técnicos, los adelantamientos indebidos, los efectos de bebidas alcohólicas y el exceso de pasajeros, dijeron autoridades de la DNTV.



También inciden el mal estado de las vías, la imprudencia del peatón y no respetar las señales de tránsito.