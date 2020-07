Al menos 45 detenidos tras nueva jornada de disturbios en Seattle

Al menos de 45 personas fueron detenidas, y una veintena de policías resultaron heridos, tras una nueva noche de disturbios en Seattle en protesta contra la brutalidad policial y en solidaridad con las manifestaciones similares en la Portland, Oregon.



La cuenta de Twitter de la policía de Seattle indicó esta madrugada que había realizado "45 arrestos en conexión con los disturbios" y agregó que "21 policías habías sufrido heridas por ladrillos y piedras explosivos, la mayoría de ellos pudieron retornar a su trabajo.

As of 10pm: Police have made 45 arrests in connection with today’s riot in the East Precinct. 21 officers sustained injuries after being struck by bricks, rocks mortars/other explosives. Most officers were able to return to duty. One was treated at a hospital for a knee injury.