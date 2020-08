El director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), Satya Pradhan, también celebró en su cuenta de la red social Twitter el "niño milagro rescatado con vida".

"Recemos todos por más milagros", añadió Pradhan, mientras mostraba un video en el que se veía cómo el menor era extraído de entre los escombros por varios miembros de los servicios de rescate y colocado sobre una camilla.

T5️⃣

ʀᴀɪɢᴀᴅ ᴄᴏʟʟᴀᴘsᴇ Update👇25/8/20

🔶 𝕄𝕀ℝ𝔸ℂ𝕃𝔼-ℂℍ𝕀𝕃𝔻 ℝ𝔼𝕊ℂ𝕌𝔼𝔻 𝔸𝕃𝕀𝕍𝔼-God’s Child🙏🏻

🔶@NDRFHQ teams find 4 yr old Boy

🔶ops will continue

🔶Canines used

🔶Let’s All pray for more miracles 🙏🏻🇮🇳@PMOIndia @HMOIndia @PIBMumbai @PIBHomeAffairs @ANI pic.twitter.com/nJ3q436GGX