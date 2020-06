Al menos cinco muertos y decenas de heridos por las protestas en EE.UU.

Las protestas en los Estados Unidos generaron una noche de caos en varias de las ciudades principales como Nueva York, Las Vegas, Chicago, Dallas, Búfalo, St. Louis y Washington.

Según el diario The New York Times, cinco personas han muerto durante las manifestaciones tras el fallecimiento del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis en hechos que se registraron el pasado lunes.

En la ciudad de Chicago dos personas perdieron la vida según informaron medios locales, además 60 manifestantes fueron arrestados por las autoridades.

Two people have been killed during unrest in #Chicago's suburb of Cicero as protests continued over the death of African-American man, #GeorgeFloyd, an official said.



City official Ray Hanania said that 60 people were arrested on Monday. pic.twitter.com/1lMkCaic1t — IANS Tweets (@ians_india) June 2, 2020

Entre tanto en Las Vegas se registraron dos tiroteos simultáneamente en dos sectores de la ciudad. Las autoridades entregaron un reporte preliminar de un policía y un civil heridos, la policía acordonó estos dos sectores y desplegó operativos hasta altas horas de la madrugada.

#BREAKING: Currently awaiting word from ⁦@LVMPD⁩ on 2 separate shootings involving officers. One on the strip near Circus Circus, the other downtown. Stay with ⁦@FOX5Vegas⁩ as we continue to gather details this morning. pic.twitter.com/KKyz4rO7x8 — Dylan Kendrick (@dylankendricktv) June 2, 2020

En la ciudad de San Luis (St. Louis) en el estado de Missouri, cuatro oficiales de la policía resultaron heridos de bala en medio de un tiroteo, posteriormente las autoridades confirmaron que todos se encontraban estables tras recibir tiros en las piernas.

BREAKING VIDEO: Cops come under fire during protest in St. Louis; at least 4 officers were shot in the gun battle & the scene remains activepic.twitter.com/Lf9JA971Tj — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2020



En Nueva York los principales locales comerciales de la Quinta Avenida fueron saqueados en medio de las manifestaciones. 8.000 policías fueron dispuestos para controlar la situación de Orden público en la ciudad. En el sector del Bronx se registró un atropellamiento que dejó varias personas heridas.

Cop was just ran over in the Bronx omg pic.twitter.com/A9KWH4B6uw — Matt Thomas (@Roya1ty11) June 2, 2020

En la ciudad de Búfalo también en el estado de Nueva York otro atropellamiento en contra de la policía dejó dos uniformados heridos.

Maniac uses SUV to run over police and US National Guard soldiers in #Buffalo, NY. This is not good... #riots #GeorgeFloyd pic.twitter.com/aMDsPM1dsx — Patrick Henningsen (@21WIRE) June 2, 2020

En Whasington D.C., la capital del país fue desplegado el ejército para controlar las manifestaciones, algunos helicópteros practicaron maniobras disuasivas volando a baja altura para tratar de dispersar las manifestaciones que se mantenían en las calles a pesar del toque de queda.