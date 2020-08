Al menos un muerto y varios heridos por explosión en Baltimore, EE.UU.

La explosión de una tubería de gas destruyó este lunes tres casas, mató a una mujer e hirió al menos otras cuatro personas, causando daños en un área extensa del noreste de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, al este de Estados Unidos, según informó el Cuerpo de Bomberos.

"Hay 6 personas involucradas en la explosión de gas de Baltimore, incluye 4 personas transportadas en estado grave, 1 mujer adulta fallecida y los bomberos continúan rescatando a un ocupante adicional. La causa está bajo investigación mientras continuamos buscando otros posibles ocupantes", señaló el cuerpo de bomberos de esa ciudad en su cuenta de Twitter.

Update: 6 people involved in W. Baltimore gas explosion includes 4 people transported in serious condition, 1 adult woman deceased, & FFs continue to rescue additional occupant. The cause is under investigation as we continue to search for any possible additional occupants. — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020

Las autoridades no han indicado de inmediato cuál pueda haber sido la causa de la explosión, pero funcionarios de la compañía Baltimore Gas and Electric Company se hicieron presentes en el sitio, donde continúan las labores de socorro en las cuales participan los equipos médicos de seis ambulancias.

Los empleados de un restaurante Applebees ubicado a dos cuadras de distancia dijeron a la estación local WJZ de la cadena CBS, que sintieron la onda expansiva de la explosión, que arrojó escombros sobre la vereda y la calle.

BCFD will provide Media Briefing at noon. Staging at Labyrinth and Reisterstown Rd. pic.twitter.com/BJtmHhFQPB — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020

One woman died and three people were hospitalized in serious condition after three homes were reduced to rubble in a major gas explosion in a residential area of Baltimore, according to a Baltimore City Fire Department spokesperson. https://t.co/w3B2SBEFeX pic.twitter.com/uKJpyhP2Ku — CNN (@CNN) August 10, 2020

Según los bomberos, tres viviendas unifamiliares resultados afectadas por la explosión, mientras que los medios locales han mencionado la posibilidad de que haya desaparecidos, pero esa información no ha sido confirmada oficialmente.