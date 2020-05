Albania abre bares y colegios, solo de último año de bachillerato

"He tratado de respetar con pulcritud las normas requeridas, aunque no las tengo todas claras. Servimos solo en la terraza y no dentro, como prevé la ley, por lo que estamos funcionando con la mitad de la capacidad de antes", señala Kujtim.

El dueño del bar Pascucci, Astrit Meniku, explica que tuvo que subir el precio del café para compensar la reducción del espacio y los costes adicionales de su negocio por la pandemia.

Con una población de 2,8 millones de habitantes, Albania cuenta con 14.776 bares y 3.215 restaurantes, que dan empleo a más de 50.000 personas.

Lea también: Colombia superó los 16.000 casos de coronavirus

Los bares son lugares de socialización y están llenos a cualquier hora del día y la gente suele pasar varias horas charlando delante de una taza de café.

A partir de hoy han quedado además suprimidas buena parte las limitaciones al movimiento, que, entre otras, preveían que padres con niños y pensionistas solo podían salir los fines de semana en horarios separados.