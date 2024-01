Alberto Fernández sale en defensa de Gustavo Petro por ataque de Javier Milei

Fernández además se refirió sobre Petro como su "querido amigo", quien fue elegido "a la voluntad del pueblo colombiano".

Tras la polémica entrevista que Milei le concedió a la presentadora colombiana Ángela Patricia Janiot, han sido varias las reacciones que se han producido.

Empezando por el propio Petro, que no tardó en responderle a su colega argentino desde Chocó, y dijo, sin mencionarlo directamente, que "no se trata, porque nos atacan de comunistas, de socialistas, de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo".

El Gobierno Petro llamó además a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, quien dijo que Milei era un "hipócrita" por estar solicitando al gobierno colombiano su "beneplácito" para poner un embajador argentino allí, y a la vez llamar "asesino" a Petro.