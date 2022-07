Alcalde de Nueva York lamentó la muerte de dos colombianos en el río Hudson

Una vallecaucana identificada como Lindelia Vásquez, de 47 años y su sobrino de 7 años, murieron ahogados en un accidente que se registró en el río Hudson de Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer estaba con familiares y amigos, y había alquilado un bote para pasear por el rio. La embarcación se volcó y ambos quedaron atrapados debajo de la lancha.

En contexto: Fallecidos en barco volcado en el Hudson de Nueva York eran turistas colombianos

Según el reporte de las autoridades estadounidenses, esta tragedia deja un balance de dos muertos y once heridos, entre ellos una persona en grave estado de salud, quien sería el capitán de la embarcación.

Es de anotar que los familiares de las víctimas fatales se encuentran a la espera de una respuesta por parte de las autoridades de Estados Unidos, quienes investigan las causas del volcamiento del bote.

Le puede interesar: A 55 asciende número de internos fallecidos tras incendio en la cárcel de Tuluá

Frente a esta tragedia, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se pronunció a través de su cuenta de Twitter lamentando lo sucedido y enviando un mensaje de condolencia a las familias afectadas.

My heart breaks for all those involved in today's tragic boating accident.



Two lives were lost, including a 7-year-old boy. This is a devastating moment for their families and our city.



I am grateful to the first responders who rushed in to help rescue 11 others. pic.twitter.com/U1i1bNz2eG