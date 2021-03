Alemania suspendió utilización de vacuna de AstraZeneca

El Gobierno alemán anunció la suspensión de la aplicación de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca "con carácter preventivo" tras el señalamiento de efectos secundarios, anunció este lunes el Ministerio de Salud.

El Instituto Médico Paul-Ehrlich, que aconseja al gobierno, "considera que (son) necesarios más exámenes", tras casos de formación de coágulos sanguíneos en personas vacunadas en Europa, precisó un portavoz del Ministerio, en momentos en que varios países han tomado la misma medida.

Esta decisión tuvo lugar "tras nuevas informaciones sobre trombosis de las venas cerebrales vinculadas con la vacunación en Alemania y Europa", de acuerdo a la misma fuente.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) "decidirá si estas nuevas constataciones (de estos efectos secundarios) repercutirán en la autorización de la vacuna", añadió el vocero.

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, se dirigirá a la población en el correr de la tarde. Hace ya una semana que varios países han suspendido la inoculación con AstraZeneca tras constatarse serios problemas sanguíneos en algunos vacunados.

Austria fue el primero, al suspender un lote de vacunas el 8 de marzo a causa de la muerte de una enfermera quien venía de recibir una dosis de AstraZeneca. La mujer, de 49 años, falleció por una mala coagulación sanguínea.

Después, otros países, entre ellos Italia, suspendieron algunos lotes aislados. Varios países escandinavos (Dinamarca, Noruega e Islandia) fueron más lejos y suspendieron todas las vacunas de AstraZeneca, seguidos por Holanda, el domingo.

La vacuna de AstraZeneca es una de las tres que se utilizan en Alemania, en tanto una cuarta, de Johnson & Johnson, ya ha recibido el beneplácito de las autoridades europeas y será distribuida entre mediados y fines de abril, de acuerdo al ministro de Salud.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que "no hay razón para no utilizar" esta vacuna, y que no se ha establecido una relación de causa a efecto entre su aplicación y la formación de coágulos sanguíneos.