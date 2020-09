Alerta en Texas por ameba comecerebros que estaría presente en el agua potable

Este lunes, Texas (Estados Unidos) amaneció con una alerta sobre la aparición de la ameba comecerebros a través del suministro del agua que lleva el líquido a ocho ciudades de ese estado.

Uno de los pueblos que hace parte de estas ciudades ya emitió una alerta de desastre por la peligrosidad de la ameba comecerebros, la cual generó la prohibición del consumo del agua.

Lea también: "Rata gigante" fue sacada de una alcantarilla de México y esta es la verdadera historia

El aviso aplica de momento en Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute y Rosenberg, en Texas.

Fue la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) la encargada de anunciar la peligrosidad de tomar el agua e informó que la única vía para tomar el líquido es hervirlo, junto a otras medidas de seguridad que se emitirán en la medida en que se conozcan más detalles de la ameba comecerebros.

UPDATE 9/26, 10 PM: The City of Lake Jackson is lifting its Do Not Use Water Advisory. Boil Water Notice is in effect along with add'l precautionary measures. https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/WWodex5PK6