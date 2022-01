Alerta por incendio en planta química de Nueva Jersey, EE. UU.

Los bomberos tratan de controlar un incendio en una planta química de la localidad de Passaic Nueva Jersey (EE. UU.), situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Nueva York, que comenzó la noche del viernes y que podría tardar aún días en extinguirse.



El incendio comenzó el viernes por la noche y aún no está completamente bajo control pero ha sido contenido, según aseguró al diario The New York Times el alcalde de la localidad, Hector Lora.

Lora confirmó que no hay heridos graves por este incendio que según reconoció llevará varios días extinguir.

También dijo que no hay razones que lleven a la necesidad de evacuar la zona, pero pidió a los vecinos que no se acerquen al área del incendio y que mantengan cerradas las ventanas de sus viviendas.



Las llamaradas y el humo provocadas por este fuego se pueden ver en muchos kilómetros a la redonda, según informan medios locales.

Mientras eso ocurre, la fuerte nevada que cayó en buena parte del noreste de Estados Unidos paralizó este sábado transportes aéreos y perturbó el tráfico rodado, así como la asistencia a los colegios ya afectados por la epidemia de covid-19.

Desde la Casa Blanca en Washington hasta los estados del noreste fronterizos con Canadá, la capa de nieve ha alcanzado en algunos lugares los 30 cm de espesor, como en Connecticut, Massachusetts y Rhode Island, según el portal meteorológico AccuWeather.

En Nueva York, el puente de Brooklyn y el Times Square estaban cubiertos por una capa de unos 10 centímetros de nieve, llevando un silencio poco usual a la metrópoli de unos 10 millones de habitantes.