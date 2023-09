Alexa le salvó la vida a una mujer gracias al aviso de su hija

Se conoció la historia de una niña que logró salvar a su madre luego de pedirle ayuda a Alexa. La madre escocesa contó que su hija de seis años le salvó la vida dos veces al usar el asistente virtual.

Cuando Emma Anderson tenía 15 años le diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica. Pero lo que llamó la atención de la historia es que cuando tenía 27 años, su hija utilizó Alexa para avisarle que su madre no se sentía bien.

“Configuré Alexa para que si me desmayaba o no me sentía bien, todo lo que tuviera que hacer era decir: 'Alexa, pide ayuda', y contactaría a mi madre, que vive a la vuelta de la esquina”, señaló la mujer.

El padre de la menor afirmó que tuvieron que entrenar varias veces por si algo llegaba a ocurrir.

“Ha tenido que llamar a Alexa un par de veces, incluso una vez llamó a una ambulancia por su cuenta. En esa ocasión yo estaba muy mal”, manifestó.

La madre comentó en BBC Radio Scotland que está muy orgullosa de su hija y explicó cómo es su enfermedad.

“Me describieron mi condición de la siguiente forma: es como si mi corazón, en lugar de latir contra un cojín estuviera latiendo contra una pared de ladrillos, por lo que cada vez se dañaba más y más", dijo.

Durante muchos años estuvo medicada, pero en medio de un chequeo médico le informaron que necesitaba urgente un trasplante de corazón.

“Fui a mi chequeo de rutina y me dijeron que mi corazón se había puesto muy mal y que ya no podía esperar más en la lista de espera ordinaria. Tenía que entrar en una lista urgente porque básicamente si dejaba el hospital no me quedaba mucho tiempo", expresó.

Narró que “a los pocos meses mi corazón falló por completo. Terminé con una bomba de globo aórtico que mantuvo mi corazón latiendo hasta que, con suerte, obtuvimos un trasplante”.

La mujer recibió el trasplante en abril de 2022 en el hospital Jubileo de Oro de Clydebank, ubicado al suroeste de Escocia.