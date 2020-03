"Tenemos que entender que de mis acciones depende la vida de muchas personas", agregó, mientras cuestionó a los que no se toman las medidas en serio y "le echan la culpa al Gobierno que es una estrategia para parar la economía".

Recordó que en España se tomaron las medidas muy tarde y por eso, hoy en día la cifra de muertos es muy grande, tan solo en un día murieron más de 800 personas.

"No colapsemos el sistema de salud en Colombia y si no tienen que salir de sus casas no lo hagan, racionen la comida para no salir de sus casas", puntualizó.

Finalmente dijo que espera volver a Colombia pronto porque su viaje estaba programado para el 18 de marzo pero por obvias razones no pudo hacerlo. "Espero volver sana", comentó.