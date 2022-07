Sandra Roa, amiga de Lindelia Vásquez, una de los dos colombianos que fallecieron en el accidente fluvial que se presentó en el río Hudson en la ciudad de Nueva York, (Estados Unidos), el pasado martes 12 de julio, denunció que existió negligencia por parte de los encargados de la operación de la embarcación.

Roa dijo en RCN Mundo que aunque por ahora la familia no ha discutido reclamar una eventual indemnización, aseguró que es necesario investigar a fondo las causas del accidente para definir las responsabilidades a que haya lugar.

“Sí creo que hay mucha negligencia en el sentido de que el bote no tenía la capacidad de llevar a esa cantidad de personas, creo que no tenían tantos salvavidas, algunos no lo estaban usando” dijo Roa.