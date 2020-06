Amigo que estaba con George Floyd previo a su muerte habla de sus último minutos

Maurice Lester Hall, un amigo de George Floyd que estaba con él en el carro cuando fue detenido poco antes de morir, aseguró que su compañero no se resistió durante su arresto por parte de la policía de Mineápolis.

"Él estuvo desde el principio tratando, desde la humildad, de mostrar que no se estaba resistiendo de ninguna forma o manera", dijo este hombre de 42 años en una entrevista que publicó The New York Times.

"Voy a recordar siempre ver el miedo en la cara de Floyd porque él era un rey. Eso es lo que sé quedará en mí, ver a un hombre hecho y derecho llorando antes de ver a un hombre hecho y derecho morir", expresó Hall sobre la muerte de su amigo, a quién dice que conoció en Minesota de la mano de un pastor protestante a pesar de compartir con él los mismos orígenes texanos.