Anciano no puede visitar a su esposa hospitalizada por covid y le lleva serenata

A través de Twitter ha comenzado a circular un emotivo video que es protagonizado por un hombre, quien realizó una muestra de amor que conmovió a cientos de usuarios en las redes sociales.

Stefano Bozzini, un hombre de la tercera edad residente de Italia, tomó la determinación de llevarle una serenata de amor a su esposa, Carla Sacchi, que permanece hospitalizada tras haber sido contagiada con coronavirus.

El video fue captado el pasado pasado 11 de noviembre en las afueras del hospital Emilia Romaña, ubicado en municipio de Castel San Giovanni. Actualmente, este centro médico está atendiendo a los pacientes con covid que viven en esa región.

En las imágenes se puede ver a Bozzini con un acordeón para tocar una de las canciones románticas favoritas de su esposa y lograr que su amada supiera que él estaba realizando una serenata de amor para ella.

Sin embargo, la interpretación de Stefano Bozzini también captó el interés de algunos pacientes del hospital junto a los transeúntes que caminaban por los alrededores del centro de salud italiano. Para sorpresa de muchos, la música de Bozzini logró que su esposa reuniera las fuerzas necesarias para que ella pudiera acercarse a la ventana y ver a su amado.

"Siempre me piden que toque y no me detengo. Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que sólo bailara conmigo", relató el hombre de 81 años a la prensa internacional.

"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

Las personas vieron la interpretación del italiano decidieron grabar un video y compartir las imágenes en sus redes sociales, pues consideraron que esta era una prueba de que el amor puede romper cualquier barrera. De acuerdo con la prensa internacional, Stefano Bozzini y Carla Sacchi cerca 50 años de casados, pues 1973 ellos decidieron unir sus vidas en matrimonio.