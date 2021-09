Andra Escamilla, la joven que pidió que la llamaran 'compañere', sería una 'mala persone'

Andra Escamilla, la joven que logró ser tendencia al romper en llanto en medio de una clase virtual, pidiendo la inclusión del género no binario, vuelve a ser noticia.

Escamilla tiene varios comentarios de personas cercanas a elle, que denuncian que es una “mala persone”. Incluso hay quienes dicen que no es una persona binaria, sino que lo haría para llamar la atención.

Algunas personas le cuestionan que se refiera a ella misma como “cansada” y no “cansade” y demás que lo justificara diciendo que era una persona de género fluctuante” o trigénero.

Su respuesta generó más cuestionamientos, sobre la supuesta posición no binaria que defendía: “Y si eres trigénero, ¿porque no te pareció el término compañera? ¿por qué dices que eres una persona trigénero y no una persone trigénero?”

Otra de las acusaciones contra la joven tienen que ver con sus profesores, a los que les llamó transfóbicos, y quienes casi pierden sus trabajos por eso. Sin embargo, algunos alumnos testificaron a favor de ellos asegurando que Andra casi ni entraba a esas clases.