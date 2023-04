Andrés García lanzó fuerte advertencia a los jóvenes meses antes de su muerte: “no tomen”

El legendario actor Andrés García fue diagnosticado de cirrosis hepática hace un año y, por esa razón, murió este martes, en Acapulco, a menos de dos meses de cumplir 82 años.

García, nacido en República Dominicana y nacionalizado como mexicano, fue uno de los grandes galanes de la televisión latinoamericana. Pero eso no le impidió publicar en sus redes sociales continuas fotos que daban cuenta del deterioro en su estado de salud, pues en apenas unos cuantos meses pasó de verse rozagante a lucir delgado, decaído y con la voz muy maltratada.

Precisamente, en un video publicó el pasado 24 de septiembre de 2022, el actor envió un fuerte mensaje a todas las personas para que pensaran en el futuro y no tomaran bebidas alcohólicas, ya que podrían afectar su salud.

Le puede interesar: Luto en la televisión: murió el eterno 'Chabelo'

"Quiero advertirles a los jóvenes sobre la cirrosis hepática. A mí me acaba de dar cirrosis, yo ya cumplo 82 años. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo, piénsenlo, pues a mi edad me acaba de dar esta enfermedad, créanme que no es agradable", dijo.

"Por su bien, les dijera que no tomen, yo me bebía hasta el último tequila, si en lugar de esto pueden tomar menos, es mejor porque les puede dar cirrosis hepática", enfatizó.