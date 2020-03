En el Gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, ha empezado a imponerse la práctica de no estrecharse la mano como medida preventiva frente al coronavirus, incluso entre los miembros del Ejecutivo.

El ministro de Interior, el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, protagonizó este lunes una escena profusamente reproducida en las redes sociales, al rehuir darle un apretón de manos a Merkel. La imagen se produjo en la apertura de la llamada "cumbre de la integración", cuyo objetivo es combatir el racismo.

Lea también: Presidente de Chile responsabiliza a mujeres víctimas de abuso y desata polémica

La canciller captó de inmediato el mensaje: dio un paso atrás entre sonrisas y luego hizo un saludo alternativo al aire, primero con una, luego con ambos manos. Detrás de ella, la comisionada de Integración, Annette Widmann-Mauz, ensayó una especie de saludo a la japonesa, con ambas manos sobre el pecho.

No more handshakes? 😱



German Interior Minister Horst Seehofer refused to shake Angela Merkel's hand as officials struggle with a rapidly growing outbreak of coronavirus.



"That was the right thing to do," Merkel said afterwards.pic.twitter.com/UkLWlO8s6D