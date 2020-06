Anonymous: ¿quiénes son y por qué volvieron a aparecer ahora?

Ante la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo, la organización reveló un video que marcaría su regreso y en el que advirtió que “se expondrían muchos crímenes, no solo de la Policía de Minneapolis y Donald Trump, sino del mundo entero”.

“Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creeran que tienen una licencia para hacer lo que quieran”, dice Anonymous en el video.

Las revelaciones hechas hasta el momento incluyen:

El libro negro de Jeffrey Epstein’s que da a conocer los nombres de personalidades que estarían involucradas con una presunta red de tráfico de niños y pedofilia.

Un audio de una supuesta llamada de Michael Jackson a su abogado, un día antes de morir, en la que le decía que tenía miedo de ser asesinado.

“No sé si debería decirte esto, no sé quién pueda estar escuchando esto. Puede ser un grupo de personas, ellos se quieren librar de mí, no me quieren por aquí nunca más”, se escucha que dice la supuesta voz del cantante sobre quienes estarían detrás de su muerte.

“No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga”, agrega el personaje ante la pregunta de un hombre de apellido Dieter, donde le pedía que diera más información al respecto.

También se revela que el supuesto suicidio del famoso Dj Avicci, en realidad habría sido un homicidio. Todo por supuestamente poseer información sobre una red de pedofilia en Hollywood en la que estarían involucrados políticos y celebridades, según recogen medios internacionales como La Razón.

Por otro lado, la organización afirma que tenían pruebas documentadas sobre el supuesto homicidio de la princesa Diana, y que podría meter en problemas a la corona inglesa. Anonymous afirma que la Familia Real ordenó su asesinato y que no se trató de un simple accidente de automóvil aquel 31 de agosto de 1997.

Supuestamente, Diana sabía sobre ciertos incidentes que tenían que ver con el tráfico sexual que ocurría dentro de esta familia. Luego hizo todo lo posible para exponerlos y, por lo tanto, fue asesinada para silenciarla.

Cabe recordar, que Anonymous se hizo famoso cuando destapó el escándalo de la Iglesia de la cienciología en 2008 y de WikiLeaks en 2010, en el que se declararon enemigos de todos los que le negaron su apoyo a Julian Assange.

En 2014, Anonymous atacó el sitio web del Ayuntamiento de Ferguson después de que Michael Brown fuera asesinado a tiros, lo que provocó disturbios en toda la ciudad.

El grupo amenazó al jefe de policía del condado de St. Louis con la divulgación pública de la información personal de su familia si no revelaba el nombre del oficial de policía que le disparó a Brown.

El prontuario de Anonymous hackeando suma varias páginas oficiales en muchos países y se espera que en las próximas horas, o días, salgan a la luz más secretos y crímenes ocultos en las bases de datos de la Unión Americana.