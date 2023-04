Apareció colombiano presuntamente detenido en El Salvador, y desmintió versión de sus familiares

En las últimas horas apareció el joven colombiano José Antonio Potes Cáez, que presuntamente había sido capturado y detenido sin justa causa en una de las megacárceles que construyó el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

El joven caleño, de 27 años, a través de un video aclaró que fue detenido el pasado 21 de enero porque tuvo un problema de migración, pues estaba trabajando sin un permiso especial.

Con esto, desmintió la versión que le dieron sus familiares al medio de comunicación Noticias Uno, sobre que había sido detenido por tener un tatuaje y presuntamente ser acusado de pertenecer a la ‘Mara 18’ de Colombia.

“Un mal entendido con migración, soy un joven colombiano que estoy en las calles de El Salvador libre, con el tema mío fue algún malentendido por algo que estaba en la cárcel por temas de pandillas. Con ganas de empezar un nuevo camino en este país”, aseguró el joven colombiano en un video.

Si bien el colombiano fue detenido a principios del año en curso, según él no fue por motivos de vinculación a ninguna pandilla si no por un permiso migratorio que no tenía mientras trabajaba.

Cabe recordar, que la versión de la presunta captura por temas de pandillas la dieron los propios familiares del Potes Cáez (su madre y pareja sentimental), allí afirmaban que había sido retenido sin ningún tipo de explicación y que estaba completamente incomunicado.