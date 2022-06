Archivan en España investigación contra Gustavo Petro por secuestro de Pacheco

El gobierno español en días pasados había hecho una denuncia formal en contra del presidente electo Gustavo Petro, en el cual lo acusaron de atribuir varios crímenes cuando era militante del M-19 en el que se encontraba el secuestro del periodista Fernando González Pacheco.

No obstante, La Audiencia Nacional de España, decidió archivar esta denuncia argumentando que esta denuncia había sido interpuesta por alguien que “no es víctima de hecho alguno, y respecto a los hechos que ocurrieron en Colombia y que se atribuyeron a personas que no son de nacionalidad española”, resaltaron.

Así las cosas, los magistrados de este tribunal señalaron que luego de darse la reforma a la Ley Española de Justicia Universal, para que se active un procedimiento de esta índole no es admisible de un actor popular y tampoco resulta posible “la incoación de oficio de diligencias por un juzgado español”, ya que solo corresponde al fiscal dar con la persecución de los delitos cometidos.

Con esto, los jueces encargados, indicaron que no era posible abrir la investigación, por la respectiva denuncia no aporta la información suficiente sobre la nacionalidad española del ya fallecido Fernando González Pacheco. Ni tampoco aclara las circunstancias de los supuestos hechos que ocurrieron el 23 de julio del año 1981. Por ende, en su decisión final, optaron por archivar esta denuncia, argumentando que no hay las pruebas suficientes para poner en juicio al nuevo presidente.

Cabe recordar que según la denuncia que fue interpuesta en la Audencia Nacional Española y que se ejecutó el pasado 18 de marzo, señalan a Gustavo Petro de haber incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio como integrante de la extinta guerrilla y además, de perpetrar crímenes de guerra y genocidio.