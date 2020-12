Armando Manzanero será despedido sin exequias en México

Representantes del músico Armando Manzanero indicaron que no habrá acto presencial de exequias, dada la situación actual de covid-19, por común acuerdo entre sus familiares y el mismo intérprete.

Según indicó Rosy Pérez, integrante del equipo de trabajo de Armando Manzanero, a los medios de comunicación en México: "no habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente, él no falleció de covid-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral".

Inicialmente se conoció una versión en la que se mencionó una ceremonia privada que tendría lugar este miércoles en la capital mexicana; sin embargo, este acto ya no tendrá lugar, al tiempo que se confirmó la hora del deceso del músico.

"Ha fallecido el maestro Armando Manzanero Canché el día de hoy, 28 de diciembre de 2020, a las 3:20 a.m., por un paro cardíaco de acuerdo a la confirmación del doctor Javier Villagroy", sostuvo.

Paradójicamente, la cuarentena le permitió a Manzanero hacer cosas que "no sabía hacer", como descansar, y hacer un alto en su mayor virtud: componer.

También le sirvió para "poner en orden" su catálogo de más de 400 piezas y que no se quedara "por ahí una canción suelta", según contó al diario Milenio en abril, en pleno encierro.

Nacido en la ciudad de Mérida, (estado de Yucatán), el 7 de diciembre de 1934, pero registrado un año después, Armando Manzanero Canché se destacó además como intérprete y productor, multifacética carrera que le valió ser una sobresaliente figura de la escena musical en Latinoamérica.

Lloran su muerte

Personalidades de la cultura y la música de fuera y dentro de México lamentaron este lunes el fallecimiento, por covid-19, del cantautor mexicano cuya memoria quedara marcada por temas como 'Somos novios' y 'Esta tarde vi llover'.



"Celebramos su vida y obra. Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor", publicó en Twitter la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, conocida por los Latin Grammy.

Las autoridades mexicanas también expresaron sus condolencias a la vez que recordaron la gran contribución del romántico cantautor al acervo cultural mexicano.

"Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos", anunció en redes la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, una de las primeras en compartir la noticia.

Por su parte, el español Alejandro Sanz dijo que el mexicano enseñó a muchas personas a "adorar de la manera más bella" y le agradeció por su vida y por su música. "No te olvidaremos", terminó.



Muchos otros músicos de todos los géneros se mostraron incrédulos ante la noticia, a pesar del deterioro de su salud en los últimos días por el coronavirus y entristecidos por tener que despedir a uno de los más grandes cantautores del país.