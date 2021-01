Arrestan en Washington al líder del grupo ultraderechista Proud Boys

Enrique Tarrio, el líder del grupo ultraderechista Proud Boys, fue arrestado este lunes en Washington, donde planeaba participar este miércoles en una protesta masiva de apoyo al presidente saliente Donald Trump, confirmó la policía local.



Tarrio, de origen cubano, fue detenido cuando llegó a la capital estadounidense desde Miami, donde vive, por cargos relacionados con la quema de una banderola con el lema "Black Lives Matter" que retiró el mes pasado de una iglesia histórica afroamericana en la ciudad.



El líder del grupo ultraderechista enfrenta un cargo de destrucción de propiedad, un delito menor, además de otros dos cargos por posesión de cargadores de armas de fuego con capacidad extra para balas, según fuentes policiales citadas por el diario The Washington Post.

Lea aquí: Washington activa a la Guardia Nacional ante manifestación pro Trump



El grupo Proud Boys es el que mayor perfil ha cobrado en los últimos meses entre las organizaciones de ultraderecha que apoyan a Trump, y tanto Tarrio como sus seguidores planeaban participar este miércoles en una megaprotesta de apoyo al presidente en la capital.



"Los Proud Boys saldremos a la calle en número sin precedentes, pero esta vez con una diferencia", explicó Tarrio recientemente en la red social Parler, utilizada por muchos conservadores. "No usaremos nuestro uniforme tradicional negro y amarillo. Estaremos de incógnito y estaremos dispersos por todo el centro de Washington DC en pelotones más pequeños", añadió.



Tarrio, que durante la campaña electoral también estuvo implicado en la organización Latinos for Trump, reconoció en diciembre en una entrevista con el Washington Post que había arrancado la banderola de la iglesia y la había quemado.



"Lo hice", afirmó el activista, y adelantó que planeaba declararse culpable y pagar a la iglesia por el coste de la banderola si le acusaban formalmente.



Sin embargo, su detención se produjo aparentemente por sorpresa para Tarrio, que entraba a la capital estadounidense este lunes en un vehículo cuando la Policía detuvo el automóvil y le arrestó.



La Policía local no descartó que las autoridades federales puedan presentar cargos contra Tarrio por crímenes de odio, algo que podría acarrear penas mayores.



Tarrio negó en diciembre que sus acciones estuvieran guiadas por una motivación racista contra los afroamericanos, y afirmó que su problema con el movimiento "Black Lives Matter" era que, a su juicio, habían "aterrorizado" al país durante las protestas del año pasado contra la brutalidad policial.



Los Proud Boys tienen lazos con grupos supremacistas blancos, pero Tarrio ha intentado generalmente esquivar esa etiqueta, que otros miembros de su organización sí abrazan más libremente.



Además de los Proud Boys, otra media docena de grupos fieles a Trump han convocado para el miércoles en Washington una manifestación a la que se espera que se acerque el presidente saliente.

Le puede interesar: EE.UU. define su equilibrio político en las elecciones en Georgia

La marcha coincidirá con la reunión en el Congreso para la cuenta formal y final de los votos del Colegio Electoral, que dan al demócrata Joe Biden la victoria en las elecciones de noviembre.



Varios republicanos en el Congreso planean desafiar los votos electorales en algunos estados clave, lo cual promete retrasar durante horas el proceso de ratificación de la victoria de Biden, aunque no hay opciones reales de que cambien el resultado de las elecciones.