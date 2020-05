Arrestan a equipo periodístico de CNN mientras cubría las protestas de Minneapolis

En la madrugada de este viernes, la cadena de noticias CNN confirmó que un periodista y su equipo de producción fueron arrestados mientras cubrían las protestas que se desarrollan en el estado de Minnesota por la muerte de un afroamericano, identificado como George Floyd.

"Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, es una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda”, indicó la cadena en Twitter.

Asimismo, la cadena instó a las autoridades, a liberar a los tres empleados de inmediato.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed