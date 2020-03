Arrestan a pastor evangélico por celebrar culto en Florida sin respetar confinamiento

Un pastor evangélico en Florida fue arrestado por celebrar "repetidamente" misas con cientos de personas, ignorando las órdenes de confinamiento para enlentecer el avance del coronavirus, indicó la Policía.

El pastor, Ronald Howard-Browne, de 58 años de edad, fue arrestado por "reunión ilegal" y por "violar las órdenes de aislamiento" al celebrar dos servicios el domingo en la ciudad de Tampa, en la costa este de Florida, según muestran registros de la prisión.

El pastor "ignoró intencionada y repetidamente las órdenes de autoridades de salud locales y estatales, poniendo a su congregación y a nuestra comunidad en peligro", escribió en Twitter el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

Howard-Browne, un ferviente seguidor del presidente, Donald Trump, no cree en la gravedad de la enfermedad, acusó a la prensa de instigar "odio y fanatismo" y considera que su iglesia, The River at Tampa Bay Church, es un servicio "esencial" que debe permanecer abierto durante la crisis.

Tras la orden de arresto, el pastor se entregó y fue liberado menos de una hora después con una fianza de 500 dólares.

Hasta este lunes, Florida tenía 5.400 afectados y 63 fallecidos por coronavirus.

Crucero

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se manifestó contrario a que las personas a bordo del "Zaandam" y el "Rotterdam", incluyendo cuatro muertos y decenas con síntomas de coronavirus, "sean desechadas" en su jurisdicción, mientras ambos cruceros surcan el Caribe rumbo a Fort Lauderdale, en el sur del estado estadounidense.

"Hemos hecho un gran trabajo habilitando espacio en los hospitales (...) y particularmente en el sur de Florida instalamos hospitales de campaña en caso de que tengamos un aumento" de casos de covid-19, dijo DeSantis en una entrevista al canal Fox News.