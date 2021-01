Arriesgó su vida para salvar un perro llevado por aguas de represa

Luego de atar la cuerda en su cintura, el jardinero llega hasta la piedra donde estaba el perro. Luego de tranquilizarlo, el hombre logró regresar a la orilla con el canino.

"Una vez estuvo a salvo en mis brazos, confió en mí y no luchó, lo que lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua de la inundación", sostuvo Ndlovu frente a su heroico acto.