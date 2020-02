Ascienden a 34 los muertos en Nueva Delhi por disturbios contra Ley de Ciudadanía

El número de víctimas por los violentos enfrentamientos entre grupos comunitarios en Nueva Delhi, subió este jueves a 34 muertos, marcando las jornadas más sangrientas que han tenido lugar en el país desde la aprobación de la controvertida Ley de Ciudadanía, considerada antimusulmana, y disparando aún más las tensiones entre musulmanes e hindúes.



El número de fallecidos pasó de 27 a 34 en las últimas horas, la mayoría de ellos personas que murieron a causa de las heridas de los enfrentamientos del pasado lunes entre grupos rivales hindúes y musulmanes, dijeron fuentes consultadas en dos hospitales de la capital india. Otras 200 personas resultaron heridas y la mayoría de ellas continúan hospitalizadas.

La violencia se desencadenó el pasado fin de semana cuando un grupo de manifestantes bloqueó la carretera principal del barrio Jaffrabad, en el noreste de Delhi, como protesta contra una ley que facilitó la vía de ciudadanía a inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, aunque excluye a los musulmanes.



Si bien la norma no excluye a los musulmanes de toda vía, la nueva ley fue enmendada para que la ciudadanía pueda ser obtenida en muchos menos años por los no musulmanes.

Los disturbios, que coincidieron con la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, ha provocado las críticas de los partidos de oposición contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi y su gobernante Partido Bharatiya Janata.



Al final de la visita, el presidente estadounidense se refirió al asunto durante una conferencia de prensa en la que dijo que los disturbios eran un asunto de la India, y declinó hacer cualquier comentario que pudiera considerarse crítico con el Gobierno indio.

Aunque la capital india ha sido epicentro de protestas en contra de la Ley de Ciudadanía desde diciembre, cuando la norma fue aprobada, los disturbios de los últimos días son los peores episodios de violencia que ha vivido la capital en décadas.



La oleada de protestas contra la controvertida ley dejaron entre diciembre y enero más de una veintena de muertos en todo el país, sin embargo ninguna muerte se había registrado en la capital.