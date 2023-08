Daniel Sancho Bronchano, chef español, fue detenido y acusado de asesinar y posteriormente desmembrar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, mientras se encontraban como turistas en una de las islas de Tailandia.

Este domingo, el español Sancho dio sus primeras declaraciones con la prensa.

El hombre de 29 años admitió que fue el responsable del asesinato del médico colombiano y aseguró que lo hizo porque sentía que estaba como rehén.

El hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho se encuentra bajo custodia desde el pasado viernes 4 de agosto, luego se declaró culpable sobre este terrible hecho y posterior desmembramiento del hombre de 44 años.

Ya este domingo fue llevado a los lugares donde estuvo con el médico para reconstruir los hechos del homicidio. Entre los puntos visitados estuvo la playa Haad Rin, donde estuvieron justos antes de la desaparición del colombiano.

Posteriormente, fue entrevistado por la agencia Efe, con quienes reconoció que era el autor intelectual del asesinato. No obstante, aseguró también que Arrieta lo mantenía como su rehén y le obligaba a hacer cosas que no imaginó hacer.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", mencionó el chef español a la agencia.

Asimismo, en medio de la conversación mencionó que no tenía ningún vínculo sentimental con la víctima, y lo acusó de estar obsesionado con él y de amenazarlo.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", agregó.

En esa misma línea mencionó también que fue el cirujano el que lo estaba siguiendo y se unió a su viaje por Tailandia. "Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", indicó.

El padre del joven español, Rodolfo Sancho, así como su familia, han pedido a los medios "se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado".