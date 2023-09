A principios de agosto, se descubrió un hallazgo espeluznante en la isla tailandesa de Koh Pha Ngan. Algunas partes de un cuerpo fueron encontradas en un basurero, y después de algunos días, las autoridades confirmaron que se trataba del médico colombiano Edwin Arrieta.

Desde entonces, el chef español Daniel Sancho ha estado esperando su juicio, ya que la policía tailandesa tiene un plazo de 84 días a partir de esa fecha para finalizar su investigación. Hay que recordar que su captura, Sancho confesó que había asesinado y desmembrado el cuerpo del cirujano colombiano, asegurando que lo había hecho porque sentía que estaba como rehén.

Familia de Edwin Arrieta toma importante decisión en el caso

Aunque el caso sigue su curso, pues más de 30 funcionarios están adelantando las investigaciones pertinentes para poder iniciar con el juicio, los familiares del cirujano han dado a conocer que tomaron una decisión fundamental.

De acuerdo con un comunicado citado por la agencia EFE, la familia de Edwin Arrieta ha desistido de los servicios del abogado Miguel González Sánchez y será reemplazado por Adriana Behaine, quien es cercana a la familia para estar al frente del caso.

La información fue revelada por el abogado Luis Romero Santos, colaborador de Sánchez en España, quien se puso a disposición de la nueva designada para seguir actuando en conjunto con un equipo jurídico internacional en Colombia, España y Tailandia.

"Señor presidente @petrogustavo necesitamos su apoyo para este difícil momento, el dr Edwin era un Cordobés de buen corazón aclamamos #Justicia Como potencia mundial de la vida necesitamos apoyo del gobierno NACIONAL. @CancilleriaCol @FranciaMarquezM", escribió la abogada en sus redes sociales.

Atroces detalles del asesinato de Edwin Arrieta

Cerca de cumplirse un mes de este cruel asesinato, el famoso actor se trasladó hacia Tailandia y rompió su silencio por primera vez, asegurando que el caso ha hecho que su familia se vea fuertemente afectada.

En medio de las investigaciones sobre el caso, Sancho hijo se dio a la tarea de dar detalles de la manera en la que mató y desmembró al cirujano colombiano, esto luego de que se presentara una fuerte discusión con Arrieta, puesto que este no concebía que Sancho terminara con la relación amorosa que mantenían. Asimismo, expresó que el cirujano le había pedido tener relaciones sexuales, a lo que él se negó.

“Yo le dije: ‘lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, destacó,

Aunque Sancho se declaró responsables del crimen, las autoridades continúan recolectando material probatorio que llevan a esclarecer el hecho.