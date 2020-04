Así se ha reducido la contaminación en Europa por los confinamientos

El confinamiento al que está sometida la mayor parte de los países europeos para frenar la propagación del coronavirus Covid-19 ha supuesto una importante reducción de la contaminación en España y otros países de Europa, tal y como muestran las observaciones del satélite Sentinel-5P de Copernicus, facilitadas por la Agencia Espacial Europea (ESA).



Según los datos facilitados por este satélite, este mes de marzo se han desplomado las concentraciones de dióxido de nitrógeno sobre varias grandes ciudades de Europa como Madrid, París y Roma, como ya ocurrió en China, donde las medidas de cuarentena comenzaron hace meses y de hecho, ya se están empezando a levantar.



La pandemia del Covid-19, que se ha propagado con gran rapidez por el planeta, afecta a más de 180 países en donde se cuentan unas 3.380 millones de personas instadas a quedarse en casa, lo cual representa un 43 % de la población mundial con orden de confinamiento.

Científicos del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI) han utilizado los datos de Sentinel-5P para seguir la evolución de la contaminación en Europa entre el 14 y el 25 de marzo, un periodo de diez días que permitió tener en cuenta "la variabilidad meteorológica y cuantificar el impacto de los cambios debidos a la actividad humana", explicó Henk Eskes, del KNMI.

