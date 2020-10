Así se ve ahora el médico chino al que se le oscureció la piel por el coronavirus

Yi Fan es un médico del Hospital Central de Wuhan (China) cuyo caso preocupó al mundo en abril de este año, pues su piel se oscureció debido a un problema hepático causado por la enfermedad de covid-19.

Ahora, seis meses después, Yi ha vuelto a mostrarse ante las cámaras, pero para agradecerle al doctor que le salvó la vida: Wang Chen, especialista respiratorio y vicepresidente de la Academia China de Ingeniería, según reporta el medio estatal Global Times.

"Para mí es un milagro sobrevivir a la covid-19, y cuidaré cada día de mi vida", declaró Yi.

Él no fue el único médico al que se le oscureció la piel por daños en el hígado relacionados al coronavirus. Lo mismo sucedió con Hu Weifeng, del Hospital Central de Wuhan, un urólogo de 40 años que falleció a principios de junio de 2020 después de permanecer más de cuatro meses enfermo. Hu "sufrió hemorragias cerebrales el 22 de abril y el 21 de mayo", explica Global Times.

De acuerdo con el medio estatal, Yi Fan, por su parte, se contagió del virus el 18 de enero y, debido a la gravedad de la enfermedad, fue tratado con una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés). El 18 de marzo terminó el tratamiento con ECMO y el 6 de mayo lo dieron de alta.

