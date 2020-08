Asteroide chocaría contra la Tierra en noviembre

Sin duda alguna el 2020 ha sido un año convulso y lleno de situaciones lamentables, pues además de la pandemia del coronavirus (Covid-19) se han registrado, sismos, incendios forestales, jornadas de disturbios civiles en varios países, entre otras tragedias.

Ahora, la prensa internacional recoge una versión sobre la posibilidad de que en los próximos meses un asteroide logre ingresar a la atmósfera de la Tierra y choque en una zona del planeta. Aparentemente este fenómeno se podría producir el próximo 2 de noviembre, un día antes de que se produzcan las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.