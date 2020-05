Un grupo de astrónomos han capturado la imagen de un tipo súper raro de galaxia, descrita como un "anillo de fuego cósmico", como los que existieron hace 11.000 millones de años, según publica este lunes la revista Nature.

La galaxia, cuya masa es aproximadamente como la de la Vía Láctea, es circular y tiene un agujero en el medio, y se asemeja a un dónut gigantesco.

El hallazgo, anunciado en el último número online de Nature Astronomy, podría sacudir las teorías existentes sobre la formación de las estructuras galácticas y cómo han evolucionado, según apunta el estudio.

In a News & Views article, Ron Buta highlights the detection of a ring galaxy at a redshift of z=2.2 that is probably the product of a past collision with a companion galaxy: https://t.co/rIwd9gFp5o pic.twitter.com/IV7TfKeHXc