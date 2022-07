Ataque con misil ruso deja 18 muertos y 30 heridos en Odesa

Al menos 18 personas han muerto en un ataque ruso con misiles contra el distrito de Bilhorod-Dnistrovsky, en la región ucraniana de Odesa, en el suroeste del país, informó el subjefe de la Oficina presidencial, Kyrylo Tymoshenko.

"Región de Odesa. Hasta las 08:30 hora local, 18 personas han muerto, incluidos dos niños. 30 han resultado heridas", escribió en su mensaje.

En su página de Facebook, el Servicio de Emergencias ucraniano confirmó el ataque con cohetes, que atribuyó al ejército ruso, y que se produjo a las 06.00 hora local.

"Como resultado de un ataque con misiles de la aviación estratégica Tu-22 (rusa) desde el Mar Negro en el distrito Bilhorod-Dnistrovskyi, de la región de Odesa, durante la noche, tres misiles X-22 impactaron en un edificio de apartamentos de varios pisos y dos centros recreativos", señaló, por su parte, Tymoshenko en su último informe.

