Audiencia de lectura de cargos al asistente de Trump se hará el 6 de julio

La audiencia prevista este martes para la lectura de cargos de Waltine Nauta, el asistente personal del expresidente Donald Trump, que también está acusado en el caso de los documentos clasificados hallados en la casa del exgobernante en Florida, se aplazó al próximo 6 de julio.



El magistrado federal con base en Miami Edwin Torres fijó la fecha de la nueva audiencia luego de que el abogado de Nauta, Stanley Woodward, explicara que todavía no ha encontrado un abogado local y con jurisdicción en el Distrito Sur de Florida, por medio del cual pueda ingresar peticiones al tribunal, así como la previsible declaración de no culpable.



En el transcurso de una breve audiencia que no se extendió más de diez minutos, Woodward explicó además que Nauta no pudo estar presente hoy en la sala debido a que anoche perdió el vuelo que lo iba a trasladar desde Nueva York hasta Miami, el cual fue cancelado por mal tiempo.

Más en: "Se pusieron en evidencia las debilidades serias del estado ruso": analista sobre rebelión del grupo Wagner



Woodward señaló que preveía contar para antes del 6 de julio próximo con un abogado local que le permita ingresar mociones, incluida, como dio a entender en la sala, una probable exención para que su cliente no tenga que acudir en persona a la próxima cita, que se prevé se celebre nuevamente en un tribunal federal de Miami.



Nauta tuvo su primera comparecencia oficial en la corte el pasado 13 de junio, al lado del expresidente Trump (2017-2021), pero ese día se fijó para hoy la audiencia para la lectura de los seis cargos que afronta por mover cajas llenas de documentos clasificados y de alto secreto en Mar-a-Lago, la residencia y club privado del expresidente en Palm Beach (Florida).



La razón fue precisamente que Nauta no contaba con un abogado con permiso para ejercer en Florida.



El expresidente está acusado de 37 cargos referidos a siete delitos, entre los que se incluye retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE. UU. y obstrucción a la justicia, punibles con cárcel y multas, y se declaró no culpable de todos.



Nauta, de 41 años, debe responder de 38 cargos referidos a seis delitos, entre los cuales están obstrucción y declaraciones falsas.



La acusación alega que el expresidente le ordenó a Nauta "que moviera cajas de documentos para ocultarlos del abogado de Trump, el FBI y el gran jurado".



A diferencia de la audiencia del pasado 13 de junio, en esta ocasión no hubo manifestantes ni curiosos en las inmediaciones de la sede del tribunal federal, ubicado en el centro de Miami.



Audio comprometedor

La audiencia de este martes se da un día después de que la cadena CNN divulgara un audio de 2021 en el que Trump reconoce tener en su posesión al menos un documento clasificado.



La grabación, que puede comprometer la causa judicial del expresidente en el sur de Florida, tuvo lugar el 21 de julio en un club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y su contenido fue citado en la acusación del Departamento de Justicia.



No está claro aún la fecha del inicio del juicio, en vista de que Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados hallados en la residencia de Trump, pidió retrasarlo hasta diciembre.



La magistrada encargada del caso, Aileen Cannon, había ordenado que el juicio con jurado comience a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami, pero Smith solicitó la extensión, con el argumento de que el caso "tiene que ver con información clasificada, por lo que hará falta que la defensa obtenga las autorizaciones de seguridad requeridas".

Le puede interesar: Trump acepta tener un documento clasificado sobre Irán en una grabación



La audiencia de hoy se da un día después de que Cannon rechazara una petición de la Fiscalía para mantener en secreto una lista de 84 potenciales testigos en el juicio por los documentos clasificados hallados en la mansión del expresidente en Palm Beach (Florida).



La jueza hizo pública su decisión unas horas después de que un grupo de medios de comunicación pidiera al tribunal del caso precisamente que la lista no quedara sellada, es decir, fuera de la vista del público y de la prensa.