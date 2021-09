[Audio] Haití: Militares colombianos aseguran que están en un “campo de concentración”

Resaltan que no cuentan si quiera con un abogado para que los defienda y represente ante las acusaciones. En el audio –narrado por un militar que no se identifica- reseñan que están sobreviviendo por la caridad ya que no se les permite tener contacto con sus familiares.

“Nos estamos muriendo lentamente, nos han condenado a muerte por hambre, necesitamos su ayuda, somos 18 colombianos de bien, engañados”, narra con la voz entrecortada el militar que le pide ayuda al presidente Iván Duque; al expresidente Álvaro Uribe Vélez; a la Cancillería, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Le puede interesar: Haití: Militar colombiano habría sido asesinado con tiro de gracia

El vocero del grupo reveló que varios de sus compañeros han perdido 15 kilos de peso en los dos meses y medio que llevan detenidos puesto que solamente les dan arroz. “Nos han macheteado el cuerpo, nos han quemado con aceite, nos han quitado las uñas, nos han partido los dientes a patadas”.