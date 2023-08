[Audio] Javier Milei y su reacción cuando le preguntaron sobre el peinado

Y en uno de los programas más conocidos de Argentina, 'Almorzando con Mirtha Legrand', Javier Milei respondió una pregunta sobre su pelo que le hizo la nonagenaria celebridad de televisión:

—Milei, ¿ese pelo es suyo o peluca?

—El pelo es mío, es natural. Porque, de hecho, si fuera una peluca, me lo hicieron bastante ladeado arriba (...) La verdad es que yo no me peino. Yo algo de la ducha, me seco y después, cuando subo al auto, bajo los vidrios y alea iacta est, la suerte ha sido echada.