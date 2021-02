Al menos nueve personas murieron y unas 150 se encuentran desaparecidas debido a una gran avalancha de agua y lodo que golpeó una zona montañosa en el norte de la India, destruyendo y dañando seriamente a su paso dos centrales hidroeléctricas en construcción y otras infraestructuras.



El desastre tuvo lugar a primera hora de la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, cuando la ruptura de un glaciar desencadenó la avalancha e inundaciones masivas siguiendo el curso de los cauces de varios ríos, obligando a la evacuación de emergencia de miles de personas.



Personal de la fuerza de respuesta a desastres y unos 350 miembros de diferentes cuerpos de la Policía se encuentran en estos momentos trabajando en las labores de rescate, mientras que otros 600 están en la reserva, según informó en Twitter el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Glorious footage of a labourer being rescued from the sediment inundated area near Tapovan tunnel area by ITBP personnel. Watch full. @IndiaToday #Uttarakhand pic.twitter.com/eGe1oYEISu — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Gran parte de las labores de rescate se están centrando en la búsqueda de los trabajadores de dos centrales hidroeléctricas en construcción afectadas por la avalancha.

"Los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para salvar la vida de los trabajadores desaparecidos en el lugar (de la central de) NTPC (140 personas) y del Rishiganga (17). Mis oraciones están con cada uno de los trabajadores desaparecidos", señaló.

El director general de la Policía de la Frontera indo-tibetana, Surjeet Singh Deswal, elevó en declaraciones a la agencia local ANI el número de fallecidos, al "haber recuperado entre nueve y diez cuerpos del río" en el área donde se encuentra la central de NTPC.



UNA AVALANCHA DE LODO Y AGUA



Vídeos filmados con teléfonos móviles del momento de la avalancha y difundidos por las redes sociales, muestran la repentina llegada de una gran columna de lodo y agua por el cauce de un río, golpeando con fuerza las laderas del valle y destruyendo a su paso estructuras como la de al menos una de las centrales hidroeléctricas afectadas.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

IAF Mi-17 & Chinook helicopters from Chandigarh and elsewhere on standby for search & rescue ops in #Uttarakhand. Will be required very soon given the devastation. Prayers. pic.twitter.com/sFok7pouKO — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

"En este momento no hay flujos adicionales de agua ni inundaciones en ningún lado", subrayó a primera hora de la tarde el jefe de Gobierno de Uttarakhand.



La policía regional pidió en las redes sociales a los habitantes de las zonas afectadas que mantengan la calma y se trasladen a lugares seguros mientras llegan los servicios de rescate.



"Estoy monitoreando constantemente la desafortunada situación en Uttarakhand. La India apoya a Uttarakhand y la nación reza por la seguridad allí de todos", afirmó en Twitter el primer ministro indio, Narendra Modi.

Esta montañosa región en el Himalaya fue testigo también en junio de 2013 de riadas, corrimientos de tierras y el derrumbe de edificios después de que las lluvias del monzón se adelantaran un mes y se produjeran un 68 % más de precipitaciones de lo habitual.



Aquella tragedia causó cerca de 7.000 muertos o desaparecidos, muchos de ellos peregrinos hindúes que habían acudido a Uttarakhand para visitar algunos de los lugares más importantes para esta religión, y donde además nace el sagrado río Ganges.