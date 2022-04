¿Avanzará juicio contra exmilitares en Haití? Gobierno de ese país hizo algunos compromisos

El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, se reunió con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, para abordar temas de la agenda bilateral, pero también para hablar de la situación de los 18 exmilitares colombianos que permanecen detenidos en ese país, como presuntos responsables del magnicidio de Jovenel Moise.

De la reunión que se llevó a cabo el pasado 5 de abril, también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Jean Victor Geneus y el ministro de Justicia Bertho Dorcé.

Según conoció este medio durante la reunión el Gobierno haitiano se comprometió a permitir que los exmilitares detenidos puedan acceder a abogados de oficio, ya que no cuentan con una defensa, esto sumado a que tres jueces que han asumido el caso, han renunciado al proceso, algunos de ellos argumentando amenazas en su contra.

Otro de los compromisos asumidos tiene que ver con la atención en salud de los colombianos detenidos quienes, a través de cartas enviadas a sus familias, han denunciado problemas de tuberculosis, heridas que se han complicado por no ser atendidas, pérdida de la dentadura y alopecia, entre otras afectaciones. El Gobierno de Colombia también pidió que los exmilitares fueran vacunados contra el covid-19.

Recientemente, los cuerpos de Duberney Capador Giraldo, Javier Mauricio Romero y Miguel Garzón, exmilitares colombianos que fallecieron en medio del magnicidio al presidente de Moise, fueron cremados, esto pese a que no existen estudios forenses que permitan investigar las circunstancias que rodearon su muerte.

Los familiares de los exmilitares señalaron que se cansaron de esperar a que las autoridades haitianas avancen en el proceso judicial. Alegan, la falta de garantías para que se conozca la verdad de los hechos y se establezca cuál fue la participación de los colombianos. Además, señalan que debido a las precarias condiciones de la morgue en la que se encuentran, los cuerpos se están descomponiendo.

Yeni Carolina Capador, es hermana de Yuberney Capador, uno de los exmilitares muertos. En diálogo con RCN Mundo, aseguró que se cansaron de esperar y prefieren confiar en la justicia divina ya que la haitiana, parece que -por ahora- no va a llegar.

"Llevamos 8 meses luchando para que haya un proceso. Yo en diciembre viajé a Haití y pude constatar que a mi hermano no le han hecho una necropsia, ni un estudio forense, no tenía nada. Esto se solicitó, no lo hicieron y sería seguir luchando por algo que no van a hacer. Lo ideal es que nosotros también podamos descansar, esto ha sido muy doloroso. Yo quiero paz, quiero que mi mamá descanse, porque ella ha sufrido mucho con este proceso", señaló Yeni.