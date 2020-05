Avión comercial con 107 pasajeros se accidenta en Pakistán

Un avión comercial de la aerolínea Airlines con capacidad para 200 pasajeros se accidentó en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Karachi en Pakistán.

Así lo reportaron las autoridades quienes aseguraron que en la aeronave iban 107 personas .

Según pudo constatar la agencia EFE, se trata de un Airbus A-320 con 99 pasajeros y ocho tripulantes a bordo "Se estrelló cerca del aeropuerto de Karachi. Estaba a un minuto del aeropuerto y cayó en una zona residencial", confirmó Abdul Sattar un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán.

El accidente se registró en una zona residencial de ciudad de Karachi, ubicada al sur de Pakistán, de momento se desconoce si hay víctimas mortales.

#PIA plane crashed on Residential Area of Kaziamabad-Model Colony just opposite of Karachi Airport. initial news says 91 passengers were boarding in plane. pic.twitter.com/7jKSoBp6RT