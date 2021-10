Avioneta se estrella en barrio residencial de California, EE.UU.

Una avioneta se estrelló este lunes en una pequeña ciudad de California, dejando al menos dos muertos y desatando un incendio que consumió dos casas y varios vehículos, informaron autoridades locales.

Imágenes del accidente muestran varias unidades de los bomberos apagando las llamas y los restos de dos casas en un barrio residencial de Santee, suburbio de San Diego. En la calle también hay un camión quemado, sin embargo no eran visibles los restos del avión.

Las autoridades no informaron el tipo de aeronave ni cuántas personas irían a bordo, sin embargo, medios locales reportaron que se trata de un Cessna 340 -aeronave de seis asientos- que había despegado casi una hora antes en Arizona.

El impacto se produjo poco después del mediodía. Dos heridos con quemaduras fueron llevados al hospital y al menos dos personas fallecieron, informaron los bomberos.

"Es una escena brutal para nuestro personal y estamos tratando de peinar el área", dijo a los periodistas Justin Matsuhita, capitán de los bomberos de Santee.

