Avispón asesino, la nueva plaga mortal que llegó al continente americano

En medio de la pandemia por cuenta del coronavirus, se han conocido detalles del misterioso 'avispón asesino japonés', una plaga que encendió las alarmas en el mundo.

Se trata de un animal que está migrando a otras partes del planeta y causa una gran preocupación, pues son capaces de decapitar a las abejas y su veneno también puede resultar mortal para la vida humana.

Según cuentan los expertos, las personas que se sufran alguna picadura de este animal y que además tengan otros antecedentes por problemas de salud, podrían verse seriamente afectados por el veneno.

En Washington, algunas personas aseguran que se han visto grandes grupos de abejas con sus cabezas arrancadas de sus cuerpos. Después de una investigación de parte de algunas autoridades de ese país se confirmó la presencia del avispón.

Este animal por sí mismo tiene un aspecto distintivo. La cara es feroz, tiene rayas naranjas y negras a lo largo de su cuerpo como los tigres y unas alas fuertes y anchas.

Actualmente las autoridades ambientales de ese país adelantan operativos para que ese animal no se expanda en Estados Unidos y termine afectando a otros animales o personas. Aseguran que si no lo consiguen en un periodo de cinco años el avispón podría quedarse definitivamente en esa zona.

