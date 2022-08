'Baja del líder de Al Qaeda fue una decisión correcta de Biden', asegura Otto Reich

El exsubsecretario de Estado de Estados Unidos y antiguo encargado de los asuntos del hemisferio occidental, Otto Reich, dijo que la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, no generará una reacción dura de ese grupo terrorista.

"Ellos nunca han parado de intentar atacar, así que no habría ningún cambio. Esto no tendrá más o menos impacto. Solo se sacó del campo a una persona que ha sido el arquitecto de muchos ataques, pero haber perdido a uno de sus jefes, no convencerá a otros de cambiar" su radicalismo.

En diálogo con RCN Mundo, el diplomático cree que el presidente Joe Biden hizo lo correcto en ir tras el egipcio Al Zawahiri, quien es considerado el arquitecto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York donde murieron casi 3.000 personas y quien terminó remplazando en 2011 a Osama bin Laden cuando fue dado de baja por el gobierno del entonces presidente Barack Obama.

"El presidente Biden hizo lo correcto y lo que han hecho todos los presidentes desde el 9/11. Han tratado de ajusticiar a los cabecillas de las organizaciones terroristas que han matado a tantos estadounidenses".

Tensión por visita a Taiwán de Nancy Pelosi

Reich también se refirió a las tensiones entre Estados Unidos y China por la visita de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán.

"Esta no debería tener ninguna consecuencia porque no sería la primera vez que un funcionario va a Taiwán, un país independiente que Estados Unidos reconoce como parte de China pero no políticamente", dijo el exsubsecretario de Estado.