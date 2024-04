En su reunión más reciente, celebrada en Frankfurt, el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener las tasas de interés en niveles históricos. Sin embargo, esta decisión se acompaña de un indicio claro: el BCE está contemplando un posible recorte en su próxima reunión de junio.

El BCE anunció que su tasa de depósito de referencia permanecerá en un 4 por ciento, hasta que las autoridades encargadas de fijar las tasas estén seguras de que las presiones sobre los precios se han estabilizado.

La inflación en la eurozona se encuentra actualmente apenas por encima del objetivo del 2 por ciento establecido por el BCE. Sin embargo, las expectativas de recorte de tasas se han visto afectadas por datos recientes que muestran un aumento inesperado de la inflación en los Estados Unidos durante marzo. Esto ha llevado a los inversores a disminuir significativamente sus apuestas sobre los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, reduciendo la probabilidad de estos movimientos a solo un 50 por ciento antes de septiembre.

Más noticias económicas: La cifra de inflación en EE.UU. creció el mes pasado y dificulta el camino para recortar tipos de interés

La influencia de los mercados estadounidenses también ha impactado en las expectativas sobre las políticas monetarias del BCE y el Banco de Inglaterra a lo largo del año. Los operadores han ajustado sus proyecciones sobre la cantidad de recortes de tasas que podrían llevar a cabo estas instituciones, en respuesta a los movimientos en Wall Street.

A pesar de la incertidumbre, tanto los mercados como los economistas aún consideran probable que el BCE opte por recortar las tasas en su próxima reunión del 6 de junio. Esta expectativa se basa en la debilidad económica evidente en la eurozona y en la disminución de las presiones inflacionarias.

También lea: Analdex anuncia misión empresarial en Venezuela tras incremento en exportaciones

Desde su punto máximo del 10,6 por ciento en 2022, la inflación en el bloque de la moneda única ha descendido al 2,4 por ciento en marzo, acercándose tentadoramente al objetivo establecido por el banco central. Sin embargo, algunas autoridades en la eurozona podrían resistirse a reducir las tasas de manera agresiva, siguiendo el ejemplo de sus contrapartes en Estados Unidos, por temor a debilitar la moneda y avivar aún más la inflación.

Peter Schaffrik, estratega de RBC Capital Markets, expresó su opinión al respecto para el Financial Times, señalando que "El BCE ha clavado sus colores en el mástil y cambiar la orientación en esta etapa, cuando las cifras reales de inflación no están actualmente muy lejos de sus propios pronósticos, parece difícil de imaginar".